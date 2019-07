Gat tussen ‘Avengers: Endgame’ en ‘Avatar’ nog maar 15 miljoen dollar TK

09 juli 2019

19u34

Bron: ANP 0 Film Het gat tussen ‘Avengers: Endgame’ en ‘Avatar’, de meest succesvolle bioscoopfilm aller tijden, is nog zo’n 15 miljoen dollar. Dat meldt het blad Forbes.

Disney lanceerde twee weken geleden een speciale versie van ‘Avengers’ met een paar extra fragmenten om fans te proberen overtuigen om de film nogmaals in de bioscoop te gaan kijken. Dat is ook gelukt: het afgelopen weekend bracht de film in de Amerikaanse bioscopen 3 miljoen dollar extra op.

Avatar, uitgebracht in 2009, heeft wereldwijd 2,788 miljard dollar opgehaald. Avengers staat nu op 2,772 miljard dollar. De financiële experts van Forbes vermoeden dat Avengers het record wel zal verbeteren, maar dat dat nog zeker een paar weken gaat duren.

Er zijn intussen 39 films die meer dan 1 miljard dollar opbrachten. Bekijk de hele lijst hieronder: