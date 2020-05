Exclusief voor abonnees Gaat een mysterie het bioscoopseizoen redden? Ab Zagt

23 mei 2020

17u10

Bron: AD.nl 0 Film Wordt de nieuwste film van regisseur Christopher Nolan (Dunkirk, Inception) de eerste belangrijke bioscooppremière tijdens de coronacrisis? De verwachtingen rond zijn geheimzinnige project Tenet zijn hooggespannen. Maar gaat het lukken op premièredatum 16 juli?

De geruchtenmachine over de nieuwe film van Christopher Nolan, Tenet, draait al maanden op volle toeren. Het heeft niet alleen te maken met de strikte geheimhouding over de inhoud, minstens zo spannend zijn de verwachtingen over de beoogde premièredatum van 16 juli. Belgische bioscopen zijn en blijven tot nader order gesloten.



Volgens welingelichte kringen in Hollywood heeft filmmaatschappij Warner Bros. onlangs bepaald dat de premièredatum alleen gehaald wordt als wereldwijd 80 procent van de filmzalen weer geopend zijn.

