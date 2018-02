Frozen brak alle kassarecords, maar wordt de Disney-hit ook als musical een succes? IB

26 februari 2018

07u35

Bron: Washington Post, LA Times, YouTube, Disney 2 Film Disney’s monsterhit ‘Frozen’ krijgt een tweede leven op de planken. De succesvolle animatiefilm, die wereldwijd miljoenen kleine meisjes het hoofd op hol brengt, is bewerkt tot musical die op Broadway in New York te zien is. De hoop is dat die het succes van musicalbewerkingen van ‘Belle en het Beest’ en ‘De Leeuwenkoning’ kan evenaren.

De vraag is of dat dit gaat lukken, met een Britse regisseur én een totaal ander einde dan de film.

Animatiefilm Frozen kwam eind 2013 uit en vertelt het verhaal van twee de koninklijke zussen Elsa en Anna en hoe hun liefde voor elkaar alle problemen in hun koude koninkrijk Arendelle – de film is op Noorse mythologie geïnspireerd en speelt zich veelal af in door sneeuw en ijs omgeven landschappen - uiteindelijk oplost.

De populairste Disneyfilm in decennia heeft ook nog een rist aan leuke sidekicks, zoals de door de zomer geobsedeerde sneeuwman Olaf, rendier Sven en een heleboel mythische trollen – maar hoe vertaal je die naar het podium?

Dat is de grote taak waar Michael Grandage, een Brit die nog nooit eerder een musical geregisseerd heeft én vooraf geen banden met Disney had – zich de afgelopen 17 maanden het hoofd over heeft gebroken. De bedoeling van Disney is namelijk om het megasucces van de animatiefilm nog eens dunnetjes over te doen in het theater. “We willen graag dat het iets anders is dan de film. Maar het is aan jou hoe je het herinterpreteert”, aldus Disney aan Grandage.

Wegenkaart

Het Amerikaanse publiek heeft al een eerste glimp kunnen opvangen van de megaproductie tijdens een try-out in Denver. Recensenten schreven gemengd over de show. “Frozen moet zich afvragen hoe het de donkere karakters minder saai kan maken en de lichtere karakters interessanter”, was het oordeel van de recensent van de New York Times.

Grandage ging daarop aan de slag met de kritieken, die hij “eigenlijk erg behulpzaam” vond. De regisseur gooide alle meningen van betrokken, publiek en critici samen en besloot die te gebruiken als leidraad om het project af te werken. “Dat wordt onze ‘wegenkaart’ en we hebben nog vijf maanden om dingen te veranderen en aan te passen”, aldus de regisseur.

Zo komt het dat de finale versie van de musical die eerst op Broadway te zien zal zijn, “zo’n dertig procent” anders zal zijn dan de try-out in Denver. “We hebben een personage eruit gehaald, we hebben de opening aangepast en ook het slot, we hebben de choreografie op verschillende plekken aangepast. Alles om het geheel poëtischer en tegelijk ook preciezer te maken”, zegt Grandage.

(lees verder onder de video)

Geen toeters en bellen

“We hebben de finale totaal herschreven”, zegt ook Kristen Anderson-Lopez, die samen met haar man verantwoordelijk was voor de liedjes in de film (en dus ook voor oorworm ‘Let It Go’, die zéker in de musical terugkomt). Voor de musical schreef het echtpaar nog een heleboel nieuwe songs. “Iedereen was het ermee eens dat het ontroerende slot van Frozen moest staan als een huis. Het is een boodschap over het kijken door de pijn heen, over het begrijpen van wat het belangrijkste is in het leven en om open te blijven staan voor verzoeningen die je niet altijd ziet aankomen.”

Grandage ziet het wel goed komen met ‘zijn’ productie, waarvan de previews afgelopen donderdag startten. De crux zit ‘m er in om door te dringen tot de essentie van het verhaal en te doorzien waar het – los van alle toeters en bellen – nu eigenlijk om gaat. Als je dát eenmaal te pakken hebt, is het volgens de regisseur zaak om alles zo simpel mogelijk aan te pakken. “Ik heb heel vaak gezegd dat ik scenes eerst in de meest simpele vorm wil spelen. Vaak hoef je geen honderdduizenden dollars uit te geven aan allerlei extra spektakelstukken. In mijn beste werk heb ik geen special effects gebruikt, maar enkel de fantasie van het publiek, het talent en inlevingsvermogen van de acteur en een goede belichting.”