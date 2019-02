Franse regisseur Luc Besson wordt niet vervolgd voor seksueel misbruik SD

25 februari 2019

17u08

Bron: ANP 0 Film De Franse filmregisseur Luc Besson (59) wordt niet vervolgd voor seksueel misbruik. Dat laat het Openbaar Ministerie na een onderzoek van negen maanden weten. De Vlaamse actrice Sand Van Roy beschuldigde Besson ervan haar verschillende keren te hebben verkracht.

Vorig jaar vertelde Van Roy aan onderzoekers dat ze ongeveer twee jaar een intieme relatie had met de regisseur. Ze vertelde hoe hij haar dwong tot seksuele handelingen in ruil voor filmrollen. In juli deed ze aangifte wegens verkrachting. Ook acht andere vrouwen betichtten Besson van ongepast gedrag en seksuele intimidatie. De regisseur heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Volgens het parket heeft het onderzoek echter niet aangetoond dat de gestelde strafbare feiten ook daadwerkelijk zijn gepleegd. “Meneer Luc Besson heeft met tevredenheid kennisgenomen van het besluit van de officier van justitie de aanklacht die mevrouw Sand Van Roy heeft ingediend te seponeren”, verklaarde zijn advocaat Thierry Marembert maandag. “Dat besluit is tot stand gekomen na een zeer volledig onderzoek, waaraan hij geheel en al heeft meegewerkt.”

Het hele verhaal van Sand Van Roy nog eens nalezen, kan hier.