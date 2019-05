Franse media vrezen dat echte seksscène uit Cannes-film tegen de wil van jonge acteurs werd opgenomen MVO

27 mei 2019

18u38 0 Film In de controversiële Cannes-film ‘Mektoub My Love: Intermezzo’, onder regie van Abdellatif Kechiche, is een seksscène te zien die niét in scène werd gezet. De acteurs hebben dus echt gemeenschap met elkaar, maar dat zou tegen hun wil zijn opgelegd, beweren verschillende Franse media.

De krant Midi Libre schrijft dat Kechiche (bekend van ‘La vie d’Adèle’) perse een seksscène wilde waarin er niet geacteerd werd. De jonge acteurs zouden echter niet akkoord zijn gegaan met dat idee, maar verder onder druk gezet om bepaalde handelingen uit te voeren. “Hij putte hen uit door hen de scènes in een discotheek opnieuw en opnieuw te laten draaien, en gaf hen alcohol”, klinkt het. “Dan is het er toch van gekomen.”

De film werd slecht ontvangen in Cannes, waar de prent in première ging. “Dit is de slechtste film die ik ook gezien heb”, schrijven kijkers. “Het was gewoon een pornofestijn! Overal blote vrouwen, en er werd zelfs een meisje 13 minuten lang oraal bevredigd. Ik heb nog nooit zoveel mensen kwaad naar buiten zien lopen.” Het meisje in kwestie was actrice Ophélie Bau (26), die zelf niet op het filmfestival aanwezig was.

Het is niet de eerste keer dat Kechiche in opspraak komt. Ook actrices Léa Seydoux en Adele Exarchopoulos verklaarden na hun werk in ‘La Vie d’Adèle’ al dat ze nooit meer met hem wilden samenwerken. Daarnaast wordt hij ook beschuldigd van seksueel misbruik.