Franse bioscoopganger valt als een blok voor 'Girl' DBJ

15 oktober 2018

19u41 2 Film In Frankrijk hebben sinds de première van 'Girl' op 10 oktober al 91.601 mensen een kaartje gekocht voor de film. Het debuut van Lukas Dhont is daarmee de meest succesvolle openingsweek ooit voor een Vlaamse film in Frankrijk .

'Girl', het filmdebuut van Lukas Dhont, zet zijn glorietocht verder. Bij ons komt de film, over een ballerina die in een jongenslichaam is geboren, pas op 17 oktober in de zalen , maar in Frankrijk loopt de prent al sinds 10 oktober in de bioscoop. In Parijs sloot de film het weekend af op de derde plaats in de box office. Het is daarmee de meest succesvolle openingsweek ooit voor een Vlaamse film in Frankrijk.

'Girl' brak meteen het record van ‘The Broken Circle Breakdown’, die tijdens zijn openingsweekend bij onze zuiderburen meer dan 50.000 toeschouwers naar de bioscoop wist te lokken. De bioscoopganger kon 'Girl' duidelijk smaken en ook de Franse pers was lovend over Dhonts debuut. Dagblad Le Figaro gaf een viersterrenrecensie en noemde ‘Girl’ een “coup de cœur!”. Het weekblad Les Inrocks had het over “un portrait sensible et habité porté par Victor Polster, de hoofdrolspeler”.

Sinds de wereldpremière in Cannes, waar ‘Girl’ naar huis ging met vier prijzen waaronder de Caméra d’Or voor beste debuut, is de film aan een indrukwekkende internationale festivalcarrière bezig. De prijzenteller staat inmiddels op 15. 'Girl' is ook de Belgische inzending voor de Oscars.