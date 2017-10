Franse actrice Danielle Darrieux op honderdjarige leeftijd overleden EB

10u45

Bron: AFP 0 AFP Danielle Darrieux in 2002. Film De legendarische Franse actrice Danielle Darrieux is op honderdjarige leeftijd overleden. Dat heeft haar gezel Jacques Jenvrin aan het Franse persbureau AFP gemeld.

De actrice was in meer dan honderd films te zien. Zij is dinsdag overleden bij haar thuis in het noordwesten van Frankrijk.