Frank Lammers dolenthousiast over Ferry Bouman-film: “Belgische schrijvers hadden snel een goed verhaal”

19 juni 2020

07u43

Bron: ANP 0 Film Frank Lammers vindt het geweldig dat er film komt over Ferry Bouman, het hoofdpersonage dat hij speelt in de Netflix-hitserie ‘Undercover’. “Dit is natuurlijk te gek”, zo reageerde de Nederlandse acteur in RTL Boulevard.

“Ik ben zelf dol op het karakter en er zijn nog veel meer mensen die het heel leuk vinden om naar te kijken. Ik ben heel trots dat het goed genoeg was om daar een hele film aan te wijden”, aldus Frank.

Het Vlaamse productiehuis De Mensen, dat ook verantwoordelijk is voor de serie, werkt momenteel aan de film. Volgens Frank hadden de Belgische schrijvers “al vrij snel een heel goed verhaal verzonnen”. “We gaan terug in de tijd. Dus we gaan kijken hoe Ferry, Ferry is geworden. Ik heb er heel veel zin in.” Voor Frank aan de opnamen van de film kan beginnen, moet eerst seizoen 3 van ‘Undercover’ nog gedraaid worden. Die liep vertraging op door de coronacrisis.

Het verhaal van ‘Ferry’ speelt zich af in 2006 in Amsterdam. Ferry Bouman werkt voor Ralph Brink, een machtige crimineel en Ferry’s mentor. Wanneer de zoon van die laatste levensgevaarlijk gewond raakt, wordt Ferry op pad gestuurd om de daders op te sporen. Hij keert terug naar zijn geboortestreek en het kampeerleven waarvoor hij jaren geleden vluchtte. Daar ontmoet hij zijn charmante buurvrouw, Danielle. In de prequel is naast Frank Lammers ook Elise Schaap te zien. Wie de overige hoofdrollen vervullen, is nog niet bekend.