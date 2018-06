Ford vs Ferrari: nieuwe film met Matt Damon en Christian Bale Erik Kouwenhoven

22 juni 2018

20u41

Bron: AD.nl 0 Film De strijd tussen Ford en Ferrari in de jaren zestig, staat bekend als een van de meest legendarische raceverhalen aller tijden. De hoofdrolspelers waren destijds Enzo Ferrari en Henry Ford.

De film, die vooralsnog geen officiële titel heeft, telt een groot aantal bekende acteurs. Acteur Christian Bale, bekend van Batman en American Psycho speelt GT40-ontwikkelaar, testrijder en coureur Ken Miles. 'Punisher'-acteur Jon Bernthal speelt Lee Iacocca en de rol van Carroll Shelby gaat naar Matt Damon, die voor het laatst te zien was terwijl hij over de Rode Planeet reed in The Martian.

De Ford GT40 werd in de jaren zestig ontwikkeld door Ford na een bitter geschil tussen Henry Ford II en Enzo Ferrari. Ford zou de firma Ferrari kopen, maar bij het tekenen van het contract bedacht Enzo Ferrari zich en liep gewoon weg. Henry was hier zo boos over dat hij de Ford GT40 liet ontwikkelen. Het Amerikaanse bedrijf - bekend vanwege zijn middenklassers - besloot te gaan racen en de Italianen te verslaan op hun eigen terrein: de racerij.

Na een aantal tegenslagen won de Ford GT40 Le Mans in 1966, toen Ford alle drie de plaatsen op het podium veroverde. De schok was groot in Italië, want Ferrari had sinds 1960 elk evenement gewonnen. De legendarische Ford GT40 uit de jaren 60 heeft een 7,0 liter V8-motor en haalde een topsnelheid van meer dan 320 km/u. Binnenkort wordt een exemplaar geveild voor naar verluidt meer dan 10 miljoen euro.