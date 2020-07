Fonds Sam Mendes haalt 1,6 miljoen op voor werkloze theaterlieden SDE

24 juli 2020

21u55

Bron: ANP 0 Film Het Theatre Arts Fund van regisseur Sam Mendes (54) heeft sinds de lancering op 6 juli al 1,6 miljoen pond (1,75 miljoen euro) opgehaald voor werkloze theaterprofessionals, dat meldt Variety.

Door middel van het fonds moeten werkloze theaterprofessionals toegang krijgen tot 1.000 pond (1.098,73 euro) om zo de coronacrisis wat makkelijker door te komen. Tot nu toe zijn er al 1.600 freelancers geholpen, maar dat is nog lang niet genoeg. In een week tijd alleen al werden er al bijna 4.000 aanvragen bij het fonds ingediend voor financiële steun.

Bekende acteurs zoals Benedict Cumberbatch, Eddie Redmayne, Colin Firth, Tom Hiddleston en Emma Thompson hebben al een donatie gedaan aan het fonds. Ook dat is echter nog niet genoeg gebleken. "Ondanks deze gulle steun kan het fonds alleen een fractie van degenen in financiële nood helpen", luidt een verklaring.

Het fonds hoopt dat er snel iets verandert. "Totdat we weten hoe de investering van 1,57 miljard van de overheid wordt verdeeld en totdat we weten wanneer de theaters weer open mogen zonder dat social distancing van toepassing is, blijven duizenden getalenteerde professionals zonder inkomen."