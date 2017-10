Flexibele tarieven bij bioscoopketen VS: hits duurder, flops goedkoper mvdb

13u01

Bron: ANP 0 Warner Bros 'King Arthur: Legend of the Sword' met de Engelse acteur Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) in de hoofdrol, kostte 175 miljoen dollar, maar bracht amper 39,1 miljoen dollar op. De film staat geboekt als een van de grootste flops van het jaar. Film De Amerikaanse bioscoopketen Regal Entertainment Group gaat experimenteren met flexibele prijzen. De op één na grootste exploitant van de VS wil begin 2018 een nieuw tariefmodel gaan hanteren waarin bezoekers meer betalen voor hits en minder voor flops. Dat meldt de Amerikaanse site The Wrap.

Dat zou een breuk zijn met het vaste prijzensysteem waarmee Amerikaanse en ook Europese bioscopen nu werken. Een bezoeker betaalt nu evenveel geld voor elke film, of deze nu goed of slecht is.

"Er is al vaker gediscussieerd over het invoeren van een ander tariefsysteem", stelt CAO Amy Miles van Regal. "Maar er is nog nooit daadwerkelijk mee geëxperimenteerd. We willen weten wat dit voor effect heeft op de bezoekcijfers. In dit nieuwe model zouden zowel makers als exploitanten meer profiteren van goede films en moeten we harder ons best doen tijdens slechtere periodes."

Hollywood had een relatief slechte zomer met veel flops. Sindsdien denken analisten en betrokken partijen hard na wat er anders zou kunnen in de bioscoopsector.