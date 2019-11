Filmstudio schrapt ‘Terminator’-serie na floppen ‘Dark Fate’ SDE

Film 'Terminator: Dark Fate' had het begin moeten zijn van een nieuwe reeks 'Terminator'-films, maar de film doet het wereldwijd zo slecht in de bioscoop, dat dat plan nu schijnbaar definitief van de tafel wordt geveegd. Dat schrijft The Hollywood Reporter.

‘Terminator: Dark Fate’ is het zesde deel uit de ‘Terminator’-reeks en voor deze revival werd alles uit de kast gehaald. De regisseur van de twee eerste delen, James Cameron, mocht opnieuw aan het roer staan, en ook acteurs Linda Hamilton en Arnold Schwarzenegger keerden terug. Maar het mocht niet baten. Hoewel de recensies redelijk positief waren, lijkt het publiek de film grotendeels links te laten liggen. ‘Dark Fate’ wist in de Verenigde Staten slechts 29 miljoen dollar binnen te brengen tijdens het openingsweekend, en wereldwijd ging het niet veel beter: met 94,6 miljoen dollar blijft de film serieus onder de verwachtingen. Om uit de kosten te raken - de film kostte 185 miljoen dollar - zal er nog heel wat moeten gebeuren.

En volgens The Hollywood Reporter is het einde van de franchise nabij. Er werden ondertussen al meerdere pogingen ondernomen om de reeks nieuw leven in te blazen, met steeds minder succes. En nu ook deze laatste poging - met de sterren van weleer - geen succes lijkt te hebben, vrezen de makers en filmstudio dat het tijd is om op te geven. “Het is tijd om deze franchise eindelijk naar het hiernamaals te laten gaan", zegt Eric Handler van MKM Partners, een beleggingsbedrijf dat ook onderzoek doet. En ook Jeff Bock van Exhibitor Relations, die zich specialiseren in de box office, ziet de toekomst somber in. “Dit is zonder enige twijfel het einde voor de Terminator-franchise in zijn huidige vorm. Dat gezegd zijnde: intellectuele eigendomsrechten zijn tegenwoordig moeilijker te doden dan Jason Voorhees (de moordenaar uit ‘Friday the 13th’, red.). Dus verwacht binnen een jaar of vijf een nieuwe reeks op CBS All Access. Waarschijnlijk een animatieserie.”

De franchise vertelt over een post-apocalyptische toekomst waarin een zelfdenkend computersysteem genaamd Skynet de macht heeft gegrepen op aarde. Dit computernetwerk probeert met geavanceerde robots genaamd Terminators de mensheid uit te roeien. De belangrijkste rode draad in de reeks is dat Skynet meerdere robots naar het verleden stuurt om de jonge versie van toekomstig verzetsleider John Connor en zijn moeder uit de weg te ruimen en zo het verzet tegen Skynet in de toekomst te breken.