Films Spielberg brengen 10 miljard op en breken zo het record

MVO

17 april 2018

08u15 0 Film De films van Steven Spielberg hebben wereldwijd meer dan 10 miljard dollar (8 miljard euro) opgeleverd. Hij is de eerste regisseur die die mijlpaal heeft bereikt.

Op de omzetcijfers van de films van Spielberg, die al bijna vijftig jaar werkt als regisseur, is nog geen inflatiecorrectie toegepast. Zou dat wel gebeuren, dan zouden volgens Huffington Post alleen al de Amerikaanse box office-resultaten goed zijn voor de 10 miljard. In dat geval zouden 'Jaws' uit 1975 en 'E.T.' uit 1982 de grootste geldmachines zijn.

De volgende twee meestverdienende regisseurs zijn Peter Jackson en Michael Bay. Zij wisten ieder zo'n 6,5 miljard voor inflatiecorrectie binnen te harken in de wereldwijde bioscopen.