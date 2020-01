Filmreporter Ward Verrijcken emotioneel bij het zien van ‘All Of Us’: “Hard, als je zoiets van dichtbij hebt meegemaakt” MVO

09 januari 2020

07u01 1 Film Filmreporter Ward Verrijcken had schrik om naar de nieuwe film ‘All Of Us’ te gaan kijken, die vanaf gisteren te zien is in de bioscoop. Dat vertelt hij op Radio 1. De prent verhaalt over een zelfhulpgroep voor personen met terminale kanker. “Dat komt heel hard binnen, als je het van dichtbij hebt meegemaakt.”

“Mijn vader is op dit moment heel erg ziek”, legt Ward uit. “Mensen hadden me gewaarschuwd over de thematiek van ‘All Of Us’, dus ik heb zo lang mogelijk gewacht om te gaan kijken. Ik had eigenlijk een beetje schrik om te gaan zien. Tot ik het moest coveren voor mijn werk.”

Toch is hij fan van de film. “Net omdat ik het van dichtbij meemaak, kan ik alleen maar zeggen dat het heel bijzonder is. De eerlijke en harde toon werkt.”

In ‘All Of Us’ zien we onder andere Barbara Sarafian, Maaike Neuville en Joke Devynck als terminale kankerpatiënten.