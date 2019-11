Filmrechten op ‘Torpedo’ verkocht in het buitenland MVO

04 november 2019

11u00

Bron: VAF 0 Film De historische actiefilm ‘Torpedo’ van Sven Huybrechts begint aan een internationale bioscoopcarrière. Net voor aanvang van de American Film Market (AFM) in Los Angeles, waar de film later deze week zijn Noord-Amerikaanse marktpremière krijgt, kondigt sales agent Atlas International Film de eerste buitenlandse verkopen aan.

Zo gaan de rechten voor de Duits- en Franssprekende territoria naar de gerenommeerde distributeur Wild Bunch. Ook in Japan en Zuid-Korea krijgt de film een release. Bij ons loopt ‘Torpedo’ sinds 23 november in de bioscopen.

Producent Hendrik Verthé laat weten enorm blij te zijn met deze eerste, belangrijke verkopen. “Het is ook vooral wie de film heeft aangekocht, dat ons heel gelukkig stemt. Wild Bunch is een van de grootste spelers in Europa en ook de Japanse en Koreaanse partners zijn toonaangevende distributeurs in de Aziatische markt.”

‘Torpedo’ speelt zich af in het jaar 1943. Een bende keiharde Vlaamse rebellen krijgt een geheime missie: met een gekaapte Duitse U-Boot van Congo naar de Verenigde Staten varen, met aan boord een cargo die de uitkomst van de oorlog kan bepalen. De belangrijkste hoofdrollen zijn voor Koen De Bouw, Ella-June Henrard, Joren Seldeslachts, Gilles De Schryver, Bert Haelvoet, Stefan Perceval, Sven De Ridder, Robrecht Vanden Thoren en Vic De Wachter.

‘Torpedo’ is het speelfilmdebuut van Sven Huybrechts, die het scenario schreef samen met Johan Horemans. De productie is van Hendrik Verthé en Kobe Van Steenberghe voor A Team Productions, in coproductie met het Nederlandse Column Film en Pellikola Limited uit Malta. De internationale sales agent is het Duitse Atlas International Film. In België wordt de film verdeeld door Independent Films.