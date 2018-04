Filmprijs voor Bradley Cooper: "Hij is de moderne versie van vroegere Hollywoodsterren" MVO

26 april 2018

06u57

Bron: ANP 0 Film Bradley Cooper zal eind november de 32e American Cinematheque Award in ontvangst nemen tijdens het jaarlijkse gala van de organisatie. De acteur volgt hiermee Amy Schumer op, die de award vorig jaar mee naar huis kreeg.

De prijs wordt uitgereikt sinds 1986, toen Eddie Murphy als eerste geëerd werd als 'een buitengewone filmmaker in de entertainment-industrie, die bevlogen te werk gaat en zich er toe zet een significante bijdrage te leveren aan de wereld van film'. Volgens de president van American Cinematique is Bradley ook zo'n persoon: "Hij is de moderne versie van vroegere Hollywoodsterren. Een man die een film kan dragen en het talent heeft om verschillende rollen te spelen."

Volgens de organisatie viel de keuze dit jaar unaniem op Cooper.