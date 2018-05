Wat een eer! Acteur Victor Polster bekroond in Cannes voor hoofdrol in 'Girl' TDS

18 mei 2018

17u16

Bron: VAF 2 Filmfestival Van Cannes Victor Polster is in Cannes bekroond met de Prijs voor Beste Acteerprestatie voor zijn hoofdrol in Lukas Dhonts speelfilmdebuut Girl. Dat werd zonet bekendgemaakt tijdens de slotceremonie van 'Un Certain Regard'. 'Girl' ging op 12 mei in Cannes in wereldpremière en groeide er meteen uit tot een van de revelaties van het festival.

"Ik ben extreem gelukkig met wat dit project al heeft teweeg gebracht," zegt Victor. "Ik voel me ontzettend vereerd dat ik met deze fijne mensen heb mogen samenwerken, en dankbaar dat Lukas mij uitgekozen heeft voor Girl. Deze prijs komt als een totale verrassing, maar ik voel me des te gelukkiger dat ik hem net met deze film heb gewonnen."

De première van 'Girl' werd door het publiek onthaald met een minutenlang applaus en een staande ovatie. De aanwezige Belgische en internationale pers was unaniem lovend over de film. Het Franse dagblad Le Figaro noemde Girl de "eerste echte verrassing van het festival", terwijl Les Inrockuptibles het acteertalent van Polster in de verf zette. Libération plaatste Girl in het rijtje van kanshebbers voor de Caméra d'Or voor beste debuut in Cannes.

Het Amerikaanse filmblad Variety sprak van een "verbluffend debuut voor zowel regisseur Lukas Dhont als zijn hoofdrolspeler Victor Polster", terwijl The Hollywood Reporter in het personage van Lara de grote doorbraak zag van de 15-jarige Polster als acteer- en danstalent. Ook Screen International was lovend over de hoofdrolspeler en noemde het "een betoverende prestatie".

Ook Belgische pers

Ook de Belgische pers was talrijk aanwezig. De Tijd prees regisseur Lukas Dhont om zijn "zelden geziene volwassenheid en zelfzekerheid" en zijn regiedebuut om zijn "machtige vertolkingen, met Victor Polster als onwaarschijnlijke uitschieter." De Standaard zag in Girl "een ontroerende ervaring, zonder één vals sentiment" en De Morgen besloot dat "Dhont regisseert met zo’n sprekend gemak dat het nauwelijks te geloven valt dat dit nog maar zijn eerste langspeelfilm is." Ook Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz was in Cannes om de Vlaamse film te promoten en noemde Girl "een tedere film die je toch helemaal uit je lood slaat. Een verhaal over jezelf mogen/willen/kunnen zijn."

Het is van 1989 geleden, met 'Het Sacrament' van Hugo Claus, dat een Vlaamse film geselecteerd was voor de Officiële Selectie van het Festival van Cannes.