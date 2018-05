Vlaams succes in Cannes: 'Girl' krijgt van Benicio Del Toro een 25 minuten durende staande ovatie TC

14 mei 2018

09u44 0 Filmfestival Van Cannes De Vlaamse film 'Girl' heeft zijn wereldpremière niet gemist. Na de screening op het Filmfestival van Cannes kregen regisseur Lukas DHont en zijn cast een maar liefst 25 minuten durende staande ovatie. En belangrijk: ook Benicio Del Toro, juryvoorzitter van de wedstrijd 'Un Certain Regard' (waaraan 'Girl' deelneemt), stond enthousiast mee te applaudisseren.

Wat een debuut voor de jonge Vlaamse regisseur Lukas Dhont. Zijn film 'Girl' ging in wereldpremière op het filmfestival van Cannes en kon geen betere ontvangst krijgen. Maar liefst 25 minuten lang duurde de staande ovatie na afloop van de voorstelling. Dhont stond er met ongeloof en met tranen in de ogen naar te kijken. "Voor mij was dit een surrealistische ervaring", zegt hij. "Dit kun je als regisseur wel dromen, maar nooit verwachten. Het was prachtig. Ik ben zo gelukkig." Extra reden om blij te zijn: in het publiek zat ook topacteur Benicio Del Toro. Hij is dit jaar voorzitter van de wedstrijd 'Un Certain Regard', waar 'Girl' aan deelneemt. Ook hij stond de hele tijd enthousiast te applaudisseren. "Mijn vrienden zaten net voor hem", zegt Lukas Dhont. "En zij zagen hem de hele tijd meedoen. Wat opmerkelijk is, want normaal proberen juryleden meteen na de voorstelling van een wedstrijdfilm zo snel mogelijk weg te glippen. Ik denk dus wel dat hij de film goed vond." Dat meent Lukas ook te mogen opmaken uit een andere ontmoeting met Del Toro. "Ik zag hem nadien op een lunch. Normaal mogen deelnemende regisseurs en juryleden geen contact met elkaar hebben. Maar hij maakte een energieke armbeweging naar mij. Eentje waaruit ik kon interpreteren dat hij wel geraakt was. Enfin, dat denk ik toch."

Filmfestival Van Cannes Topacteur in spe

'Girl' is een film over een meisje, Lara, die een grote droom koestert: ballerina worden. Ze beseft maar al goed dat de uitdaging, fysiek en mentaal, enorm is. Vooral ook omdat ze geboren werd in het lichaam van een jongen. De rol van transgender Lara wordt gespeeld door de debuterende acteur Victor Polster, een jonge danser die ook alle intensieve dansscènes zelf voor zijn rekening nam. "Victor wordt hier in Cannes op handen gedragen. Telkens we over de Croisette wandelen wordt hij aangeklampt en gefeliciteerd. En dat is helemaal terecht. Hoewel het zijn debuut is, heeft hij die rol op indrukwekkende wijze gespeeld. Ik ben hem daar erg dankbaar voor.' Polster wordt ook in de internationale pers geprezen. "Deze acteur maakt geweldig veel indruk", klinkt het bij Hollywood Reporter. " Hij heeft alles om een topacteur te worden. Samen met de jonge Vlaamse regisseur Lukas Dhont levert hij hier een indrukwekkende doorbraak af. Deze 'Girl' is terecht een van films waarover dit jaar het meest gepraat wordt in Cannes." Volgens het toonaangevende blad is 'Girl' dan ook de favoriet om 'Un Certain Regard' te winnen.