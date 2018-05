VIDEO van straffe speech op filmfestival: "Cannes was Weinsteins geliefkoosd jachtterrein. Hier verkrachtte hij mij toen ik 21 jaar was" kv

20 mei 2018

Filmfestival Van Cannes De Italiaanse actrice Asia Argento heeft zaterdagavond op het podium van de slotceremonie van het 71ste filmfestival van Cannes gezegd dat Harvey Weinstein er "niet meer welkom" is. Argento is een van de vrouwen die de producer beschuldigt van aanranding.

"In 1997 ben ik verkracht door Harvey Weinstein. Ik was 21. Dit festival was zijn geliefkoosde jachtterrein. Ik wil één ding voorspellen: Harvey Weinstein zal hier nooit meer welkom zijn", zei de Italiaanse actrice. Zij werd het symbool van het schandaal rond Weinstein, dat de lont in het kruidvat stak van de wereldwijde beweging die seksuele aanranding aanklaagde.

"Een hele gemeenschap keerde zich van hem af, zelfs zij die de feiten nooit hebben aangeklaagd. En onder jullie, in het publiek, zitten zij die met de vinger moeten gewezen worden vanwege hun houding tegenover vrouwen, een gedrag dat deze industrie onwaardig is, en bij uitbreiding elke industrie. Jullie weten wie jullie zijn. Belangrijker nog is dat wij weten wie jullie zijn."

Het 71ste filmfestival van Cannes was het eerste sinds het Weinstein-schandaal, dat deze herfst losbarstte. "Het festival van Cannes zal wellicht nooit meer hetzelfde zijn", zei organisator Thierry Frémaux in april bij de voorstelling van de officiële selectie. Hij liet na om te verwijzen naar het geval van Weinstein, die door een honderdtal vrouwen wordt beschuldigd van verkrachting.

De Franse actrice Léa Seydoux, een van de vrouwen die hem beschuldigt, was lid van de jury in Cannes, die vooral uit vrouwen bestond. De voorzitster was de Australische actrice Cate Blanchett. Via haar stichting Time's Up is ook zij betrokken bij de strijd tegen seksuele agressie in de filmwereld.