Nominaties 71e editie Filmfestival Cannes bekend SD

12 april 2018

13u09

Bron: ANP/NRC 0 Filmfestival Van Cannes Het festival van Cannes kiest dit jaar in de competitie om de Gouden Palm voor vernieuwing. Onder meer 'Le livre d’image' (Jean-Luc Godard), 'Dogman' (Matteo Garrone) en 'BlacKkKlansman' (Spike Lee) dingen mee naar de Gouden Palm. Dat werd donderdag bekendgemaakt door de organisatie. Van de achttien titels die werden aangekondigd zijn er acht van regisseurs die nog niet eerder in de competitie draaiden.

Ook de Franse inzendingen 'En guerre' (Stéphane Brizé), 'Plaire, aimer et courir vite' (Christophe Honoré) en 'Les Filles du soleil' (Eva Husson) zijn genomineerd. Verder is de Amerikaanse productie 'Under the silver lake' (David Robert Mitchell) genomineerd en zijn 'Ash is Purest White' van een Chinese maker (Jia Zhangke), 'Shoplifters' (Hirokazu Koreeda) van Japanse bodem en de Iraanse inzending 'Three faces' (Jafar Panahi) in de race voor beste film.

'Solo'

In de selectie ontbraken veel grote namen over wie in de afgelopen weken werd gespeculeerd dat hun nieuwe films wellicht in Cannes in première zouden gaan, zoals Mike Leigh, Paolo Sorrentino en Jacques Audiard.

Ook 'The Man Who Killed Don Quichote', de langverwachte nieuwe film van regisseur Terry Gilliam, zit nog niet in de selectie. Hetzelfde geldt voor 'Domino', de nieuwe thriller van Brian de Palma.

Festivalbaas Thierry Frémaux beklemtoonde wel dat er de komende weken nog een aantal titels aan de selectie worden toegevoegd. Een van de grootste titels buiten de Gouden Palm-competitie is de nieuwe Star Wars-film 'Solo'.

Foto's verboden

Niet alleen het maken van selfies, maar ook het maken van foto's door mensen op de rode loper van het festival van Cannes is voortaan verboden. "Cannes is gebouwd op een traditie van elegantie", stelt Fremaux. "Het maken van selfies en foto's op de rode loper doet daar afbreuk aan. Bovendien is het gevaarlijk, en doet het ook afbreuk aan de ervaring van de gasten van het schrijden over de loper tijdens een galapremiere."

De directeur verdedigde zijn besluit vurig tegenover de pers. "In Cannes ben je om te kijken, niet om bekeken te worden", aldus Fremaux. Het is niet duidelijk wat er gaat gebeuren als grote sterren op de rode loper wél een foto of een selfie maken.

In het verleden werden gasten die zich volgens het festival niet netjes gedroegen, zoals Lars von Trier, tot persona non grata verklaard. Het Filmfestival in Cannes is toe aan zijn 71e editie en vindt dit jaar van 8 mei tot 19 mei plaats in Frankrijk.