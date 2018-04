Netflix trekt eigen producties terug van Filmfestival Cannes TDS

11 april 2018

23u20

Bron: ANP 0 Filmfestival Van Cannes Netflix heeft besloten om tijdens het prestigieuze filmfestival in Cannes geen films te laten zien. De streamingservice is het niet eens met het besluit van het filmfestival om Netflix uit te sluiten van de competities, meldt The Hollywood Reporter.

Tijdens de editie van vorig jaar gooiden de films van Netflix hoge ogen in de Franse kustplaats. Bij het filmfestival worden nieuwe films vertoond en prijzen verdeeld, waaronder de Gouden Palm voor de beste film. De organisatie besloot vorige maand echter dat streamingplatforms als Netflix niet meer meedingen naar de prijzen, omdat de films niet te zien zijn in de Franse bioscopen.

Volgens de Franse wet mogen films pas 36 maanden nadat ze in de bioscoop te zien zijn geweest verschijnen op streamingdiensten. Tijdens het filmfestival van vorig jaar gaf Ted Sarandos, Netflix' CCO, aan dat 36 maanden te lang duurt. Zolang de wet geldig is in Frankrijk, zal Netflix geen films uitbrengen in de Franse bioscopen, aldus Sarandos.

Uitnodiging niet geaccepteerd

Volgens festivalbaas Thierry Frémaux krijgen streamingservices nog wel de mogelijkheid hun films te laten zien op het festival, maar dan buiten de competitie om. Op die uitnodiging gaat Netflix dus niet in. Vorig jaar streden twee Netflix-films, Okja en The Meyerowitz Stories, nog mee om de Gouden Palm.

De 71e editie van het filmfestival van Cannes vindt plaats van 8 tot 19 mei.