Netflix-oprichter Reed Hastings gelooft in terugkeer naar Cannes MVO

04 mei 2018

06u34

Bron: ANP 1 Filmfestival Van Cannes Reed Hastings, de grote baas van Netflix, gelooft dat er in de toekomst weer films van zijn populaire streamingdienst op het festival van Cannes te zien zullen zijn. Dat stelde hij volgens The Hollywood Reporter donderdag tijdens een lezing in Lille.

Cannes programmeerde vorige jaar voor het eerste twee films van Netflix in de competitie. Toen echter bleek dat Netflix de twee titels niet eerst in de bioscoop wilde vertonen, werd het reglement voor de Gouden Palm-competitie aangepast. Hierdoor wil Netflix dit jaar ook geen films meer buiten competitie beschikbaar stellen voor Cannes.

"We houden nog steeds van het filmfestival", stelde Hastings. "Het festival is heel eerlijk en probeert een model te vinden dat voor beide partijen werkt. Ik weet dat we eruit gaan komen en op termijn terugkeren naar Cannes." Netflix wil de films eerst voor abonnees beschikbaar stellen omdat zij daar hun geld vandaan halen. "Wij willen niet in de bioscopen de strijd aangaan."

De Netflix-baas ontkende ten stelligste dat zijn dienst als een soort stoorzender wil functioneren in het filmlandschap. "Ik erken dat we soms fouten maken: we hebben onszelf in een lastiger situatie gemanoeuvreerd met Cannes dan we hadden gehoopt. Maar ons belangrijkste doel is en blijft onze abonnees tevreden te stellen."