Lukas Dhont wint Caméra d'Or voor Beste Regiebuut met 'Girl' in Cannes, Netflix koopt Amerikaanse filmrechten SD TT

19 mei 2018

19u50

Bron: Belga, Variety 314 Filmfestival Van Cannes Lukas Dhonts speelfilmdebuut 'Girl' is bekroond met de Caméra d'Or voor Beste Regiedebuut op het Festival van Cannes. Dat gebeurde tijdens de officiële slotceremonie. Het is de vierde onderscheiding voor 'Girl', dat exact een week geleden in wereldpremière ging in Cannes. En als laatste bekroning raakte na de uitreiking van de prijs bekend dat Netflix de rechten van de film voor de Amerikaanse markt gekocht heeft.

Dhondt is de eerste Vlaamse filmmaker die de Caméra d'Or in de wacht sleept. Hij plaatst zich zo in het rijtje van eerdere laureaten als Steve McQueen, Jafar Panahi, Jim Jarmusch en Jaco Van Dormael, zegt het Vlaams Audiovisueel Fonds.

In zijn dankwoord bedankte Dhont zijn entourage. "Ik draag de film op aan twee buitengewone mensen. Zij, zonder wie de film er niet gekomen zou zijn (en op wiens verhaal de langspeelfilm is gebaseerd, red.) En hij, die op 16-jarige leeftijd de rol op zich genomen heeft zonder zich zorgen te maken over wat men zou zeggen", aldus Dhont, verwijzend naar de 16-jarige hoofdrolspeler Victor Polster, met wie Dhont de trofee in ontvangst nam.

Via Netflix in VS

Na afloop van de ceremonie raakte bovendien bekend dat Netflix de rechten van de film voor de Amerikaanse markt heeft gekocht. 'Girl' zal dus niet in de Amerikaanse bioscoopzalen uitkomen, maar zal over heel het Noord- en Zuid-Amerikaanse continent via de streamingdienst te zien zijn.

Netflix kocht ook de rechten van ‘Lazzaro felice’ van Alice Rohrwacher, de film die de prijs voor beste scenario in de wacht sleepte.

Beste Acteerprestatie

Polster werd gisteren al in de bloemetjes gezet toen de jury van het Un Certain Regard-programma onder leiding van voorzitter Benicio Del Toro hem met de Prijs voor Beste Acteerprestatie bekroonde.

Enkele uren later mocht Lukas Dhont de Queer Palm in ontvangst nemen. Eerder vandaag ontving de 26-jarige regisseur dan weer de Un Certain Regard Fipresci Prijs van de internationale persjury. En als kers op de taart komt daar nu ook nog de prestigieuze Caméra d'Or bij.

Minutenlang applaus

De wereldpremière van 'Girl' in de Officiële Selectie/Un Certain Regard van het Festival van Cannes ging niet onopgemerkt voorbij. Het publiek onthaalde de film met minutenlang applaus en een staande ovatie en de aanwezige pers kwam superlatieven te kort om het regiedebuut van Dhont en de acteerprestaties van Victor Polster te beschrijven.

Het Franse dagblad Libération tipte 'Girl' eerder deze week als grote kanshebber voor de Caméra d'Or. Le Figaro noemde de film van Dhont de "eerste echte verrassing van het festival", terwijl Les Inrockuptibles het grote acteertalent van hoofdrolspeler Victor Polster in de verf zette.

"Verbluffend debuut"

Het toonaangevende Amerikaanse filmblad Variety sprak van een "verbluffend debuut voor zowel regisseur Lukas Dhont als zijn hoofdrolspeler Victor Polster", terwijl The Hollywood Reporter in het personage van Lara de grote doorbraak zag van de vijftienjarige Polster als acteer- en danstalent.

Ook de Vlaamse dagbladen waren lovend. De Tijd prees regisseur Lukas Dhont om zijn "zelden geziene volwassenheid en zelfzekerheid" en zijn regiedebuut om zijn "machtige vertolkingen, met Victor Polster als onwaarschijnlijke uitschieter." De Standaard zag in Girl "een ontroerende ervaring, zonder één vals sentiment" en De Morgen besloot dat "Dhont regisseert met zo’n sprekend gemak dat het nauwelijks te geloven valt dat dit nog maar zijn eerste langspeelfilm is".

Gouden Palm voor Japanse film

De Japanse filmmaker Hirokazu Kore-Eda won met zijn film 'Manbiki Kazoku' ('Shoplifters') de Gouden Palm. 'Manbiki Kazoku' vertelt het verhaal van een arm Japans gezins dat overleeft op kruimeldiefstallen. Wanneer Osamu en zijn zoon tijdens een van hun winkeldiefstallen een klein meisje in de vrieskou aantreffen, beslist Osamu haar mee te nemen naar huis. Hij kan zijn vrouw overtuigen het meisje op te nemen in het gezin.

Naast Hirokazu Kore-Eda waren er prijzen voor Spike Lee voor zijn film 'BlacKkKlansman' (Grote Prijs) en Nadine Labaki voor haar film 'Caphnarnaüm' (Prijs van de Jury).

De prijs voor Beste Acteur ging naar Marcello Fonte voor zijn rol in 'Dogman'. De bekroning voor Beste Actrice was voor de Kazachse actrice Samal Yeslyamova voor haar rol in 'Ayka'. De Pools-Britse regisseur Pawel Pawlikowski won de prijs van Beste Regisseur voor zijn film 'Zimna Wojna' (Cold War).

Wonderjaar

Cannes 2018 gaat alvast de geschiedenis in als het wonderjaar voor de Vlaamse film. Naast de selectie en zegetocht van 'Girl' dat in Officiële Selectie werd voorgesteld, nodigde de Quinzaine des Réalisateurs de korte documentaire 'Our Song To War' van Juanita Onzaga en de middellange stop-motion animatiefilm 'Ce magnifique gâteau' van Marc James Roels en Emma de Swaef uit. Verder op het programma stonden ook nog coproducties met Vlaanderen zoals 'Nos batailles' en de geanimeerde documentaire 'Another Day of Life'.