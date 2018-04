Lars von Trier weer welkom op Filmfestival Cannes SD

17 april 2018

15u43

Bron: ANP 0 Filmfestival Van Cannes Lars von Trier (61) kan binnenkort wellicht een uitnodiging verwachten voor de uitreiking van de Gouden Palm. Het lijkt erop dat het bestuur van het filmfestival van Cannes de Deense regisseur na jaren weer welkom heet.

"De directie van het festival is de afgelopen dagen bezig geweest om de persona non grata-status te schrappen die Von Trier zeven jaar geleden kreeg", zei artistiek leider Thierry Frémaux tijdens een interview op de Franse radiozender Europa 1. "De directieleden zijn in de veronderstelling dat het wellicht tijd is om hem weer een plek als filmmaker te geven." Toen hij gevraagd werd naar de terugkomst van Von Trier, liet Frémaux het een en ander doorschemeren. "Er zal misschien een aankondiging komen", begon hij. Toen de presentator vroeg waarom hij het nieuws dan niet meteen aankondigt, antwoordde hij: "Nou, dat heb ik eigenlijk al een beetje gedaan."

Von Trier werd in 2011 tot persona non grata verklaard, na opmerkingen over Adolf Hitler. Tijdens een persconferentie over zijn film 'Melancholia' liet hij weten dat hij zichzelf beschouwt als een nazi. Ook zei hij begrip te hebben voor de nazi-leider, "ook al deed hij enkele verkeerde dingen".