Lars von Trier reageert op massale vlucht van geschokte kijkers uit filmzaal Cannes: "Ik ben niet zeker of ze mijn film wel genoeg haatten" ADN

18 mei 2018

13u53

Bron: The Guardian, The Independent 0 Filmfestival Van Cannes De Deense regisseur Lars von Trier heeft de stilte verbroken na de commotie rond zijn film ‘The House That Jack Built’ op het filmfestival van Cannes. Toen de prent maandag in wereldpremière ging in de Franse badstad liepen minstens honderd toeschouwers de zaal uit. In recensies wordt de extreem gewelddadige vertoning neergesabeld. Von Trier is tevreden over hoe de film onthaald wordt. Hij is evenwel "niet zeker dat ze het wel genoeg haatten”, reageert hij.

Het drama draait rond een seriemoordenaar - gespeeld door Matt Dillon - die vrouwen en kinderen afslacht. Lars von Trier koos ervoor de gruweldaden in zijn film in detail te tonen, de schokkende en gewelddadige scènes choqueerden de toeschouwers. Zij liepen en masse verbouwereerd en misselijk de zaal uit.

Relaxed

In een interview met Cineuropa toont de Deense regisseur zich verheugd met de reacties op zijn controversiële creatie. Het gekreun en gezucht van de bioscoopbezoekers en de uittocht uit de zaal "maken mij heel relaxed", zo klinkt het. Dat verschillende andere kijkers de 2,5 uur durende film wel uitzaten en zelfs afsloten met een staande ovatie, zorgt wel voor enige ongerustheid. “Het is belangrijk om niet door iedereen geliefd te zijn, want dan heb je gefaald. Ik ben niet zeker of ze het genoeg haatten. Als het te populair wordt, dan heb ik een probleem. Maar de ontvangst leek net goed, denk ik.”

Verder zei von Trier dat hij het een plezier vond om de film te schrijven. Hoewel zijn kennis over seriemoordenaars oppervlakkig was, kent hij naar eigen zeggen wel wat van psychopaten. “Ik heb nog nooit iemand zelf vermoord”, voegde hij daar aan toe. “Maar als ik het doe, dan zal het waarschijnlijk een journalist zijn.”

Terugkeer

De vertoning van ‘The House That Jack Built’ markeerde een opmerkelijke terugkeer van de filmmaker op het filmfestival van Cannes. In 2011 werd hij persona non grata nadat hij tijdens een persmoment over zijn film ‘Melancholia’ zijn sympathie had uitgedrukt voor Adolf Hitler. Na zeven jaar afwezigheid was hij nu weer welkom. Von Trier is dankbaar. “Thierry Frémaux (de festivalleider, nvdr.) heeft hard voor mij gewerkt om een of andere reden. Het was moeilijk om voorbij het hele persona non-grata gebeuren te geraken.” Dat zijn film buiten de wedstrijd deelnam aan het festival noemt hij “een klein stukje resterende straf.”

Volgende project

De regisseur gaf ook een inkijk in zijn toekomstplannen. "Ik heb een idee voor een serie van 36 films van tien minuten die 'Etudes' zullen heten", zei hij. "Het is gebaseerd op de lijst van 36 dramatische situaties van de Franse filmprofessor Georges Polti. De films zullen in verschillende talen worden opgenomen. Ik hoop dat het leuk wordt. Als ik werk, dan ben ik minder bang."

Alcohol

De laatste jaren heeft von Trier ingezet op de strijd tegen zijn alcoholverslaving. De terugkeer naar het festival is in dat kader echter “een pauze”, want omwille van de hoge angst rond zijn comeback in Cannes stopt hij tijdelijk zijn alcoholonthouding. “Op Cannes is het onmogelijk om niet te drinken, dus ik neem een kleine vakantie van het afkickprogramma momenteel. Ik neem geen Antabus (een hulpmiddel bij een ontwenningskuur om van de alcohol af te komen, nvdr.). Als ik een grote paniekaanval krijg, is alcohol het enige dat werkt.”

Bekijk hieronder de trailer van ‘The House That Jack Built’. Opgelet: de trailer alleen al bevat enkele schokkende scènes.