Geen Netflix-films op Filmfestival van Cannes? SD

07 april 2018

12u43

Bron: ANP 0 Filmfestival Van Cannes Netflix dreigt tijdens het komende prestigieuze filmfestival in Cannes geen enkele film te laten zien. De streamingservice trekt zich mogelijk terug uit onvrede dat het niet mee mag doen in de competitie, zeggen bronnen tegen The Hollywood Reporter.

Vorige maand meldde de organisatie van het filmfestival dat streamingplatforms als Netflix niet meer mogen meedingen naar de Gouden Palm, de prijs voor de beste film. De reden voor die beslissing is het feit dat Netflix vorig jaar zijn films niet wilde uitbrengen in de bioscoop. Festivalbaas Thierry Frémaux paste daarop het reglement aan. Alle films die in competitie willen draaien, moeten nu te zien zijn geweest in Franse bioscopen.

Streamingservices krijgen van Frémaux nog wel de mogelijkheid hun films te laten zien op het festival, maar dan buiten de competitie om. Vorig jaar streden twee Netflix-films, 'Okja' en 'The Meyerowitz Stories', mee om de Gouden Palm.

De 71e editie van het filmfestival van Cannes vindt dit jaar plaats van 8 tot 19 mei.