Filmfestival van Cannes verbiedt selfies op de rode loper kv

23 maart 2018

17u21

Bron: Belga, AD.nl 0 Filmfestival Van Cannes De organisatoren van het filmfestival van Cannes hebben vandaag een aantal belangrijke veranderingen aangekondigd voor de komende editie. De opvallendste: toeschouwers zullen geen selfies meer mogen nemen op de rode loper. Het verschijnsel is al jaren een doorn in het oog van festivaldirecteur Thierry Frémaux.

Frémaux liet vandaag in het magazine Le Film Français optekenen dat "selfies verboden zullen zijn voor de toeschouwers op de rode loper", dit om de orde terug te brengen. In 2015 had de directeur er bij de genodigden al op aangedrongen om het "ridicule en groteske" gebruik van selfies te beperken, maar nu komt er dus een totaalverbod.

Persvoorstelling

Voorts zal de pers de geselecteerde films voor de competitie dit jaar pas op de wereldwijde première te zien krijgen, aan het begin van de avond, en dus niet meer 's ochtends. Die maatregel moet "de gala-avond weer alle aantrekkelijkheid en glans bezorgen". Frémaux is van mening dat de spanning op die manier behouden blijft.

Vrouwenrechten

De organisatie stelt ook voor om eens goed na te denken over de positie van de vrouw in de cinema. Het festival moet "voorbeeldig" zijn tegenover vrouwenrechten en gelijkheid van man en vrouw, aldus Frémaux. Daarom - en als gevolg van de zaak-Weinstein, de #MeToo-beweging en het debat rond de plaats van vrouwen in de filmwereld - zal de directeur de Franse minister voor Gendergelijkheid, Marlène Schiappa, ontmoeten. Hij verwijst ook naar het discussieforum 'Women in motion', dat sinds vier jaar de rol van vrouwen in de filmwereld centraal stelt.

Daarnaast benadrukt Frémaux nog dat het festival "boven het gemiddelde" scoort op het vlak van door vrouwen geregisseerde films in de competitie. Vorig jaar waren 23 procent van de geselecteerde films door vrouwelijke regisseurs gemaakt.

Het filmfestival van Cannes vindt dit jaar van 8 tot 19 mei plaats. De Australische actrice en tweevoudige Oscarwinnares Cate Blanchett zal op de 71e editie van het filmfestival de jury voorzitten.