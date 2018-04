Dochter Orson Welles kwaad over afwijzing filmfestival: "Heroverweeg jullie besluit alsjeblieft" SD

13 april 2018

12u42

Beatrice Welles (62), de dochter van acteur en regisseur Orson Welles, heeft zich gemengd in de ruzie tussen Netflix en het festival van Cannes. Netflix trok eerder deze week de twee potentiële kandidaten voor Cannes terug omdat de streamingdienst het er niet mee eens is dat films die voor televisie zijn gemaakt niet in de competitie om de Gouden Palm mee mogen doen.

Een van de twee projecten die was ingezonden is 'The Other Side of the Wind', de onvoltooide laatste film van Welles. Netflix heeft ervoor gezorgd dat het project uit 1985 alsnog kon worden afgemaakt.

Vanity Fair heeft een deel van een brandbrief gepubliceerd die Beatrice Welles heeft gestuurd naar Netflix-baas Ted Sarandos om het besluit de film niet voor Cannes beschikbaar te stellen te heroverwegen. "Ik moet hier namens mijn vader op aandringen", aldus de dochter. "Grote productiebedrijven hebben hem zijn hele leven dwarsgezeten. Ik zou het vreselijk vinden als Netflix zich nu in dat rijtje zou voegen."

Brug vormen

Zij memoreert ook dat het festival van Cannes en haar vader een lange geschiedenis samen hadden. Zijn film 'Othello' won in 1952 de hoofdprijs op het toen net opgerichte festival. Zeven jaar later won Welles de prijs voor beste acteur voor zijn film 'Compulsion'. "Heroverweeg jullie besluit alsjeblieft", smeekt Beatrice in de brief. "Laat mijn vaders werk de brug vormen over de kloof tussen Netflix en Cannes."

De streamingdienst en het festival maken al een jaar lang ruzie over het feit dat tv-films niet meer mogen meedoen in de competitie om de Gouden Palm. De regels van het festival schrijven voor dat kandidaten voor de Gouden Palm eerst in de bioscoop te zien moeten zijn. Netflix-baas Sarandos stelde eerder deze week te betreuren dat Cannes "het oude distributiemodel viert in plaats van de filmkunst".

De wereldberoemde filmmaker begon met 'The Other Side of the Wind' begin jaren zeventig. Het project werd geplaagd door productieproblemen en toen Welles in 1985 overleed was het project niet klaar. De film is een satire over de laatste dagen van een filmmaker en heeft meerdere verhaallijnen, die uiteindelijk samenkomen. Onder meer Dennis Hopper en John Huston zijn in de komedie te zien.