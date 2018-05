De Palmfavorieten van Cannes: valt straks een vrouw, een Afro-Amerikaan of een bejaarde legende in de prijzen? TDS

18 mei 2018

18u43

Bron: BELGA 0 Filmfestival Van Cannes Morgen/zaterdag worden in Cannes de gegeerde Palmen uitgereikt. Aan favorieten ontbreekt het dit jaar niet, want voor het eerst sinds lang werd deze editie van het filmfestival als "van goede kwaliteit" omschreven. Filmcritici verwachten dat "geschiedenis wordt geschreven", met een uitzonderlijke bekroning van een cineaste - een gepast eerbetoon in het post-Weinsteintijdperk van #MeToo -, of voor een Afro-Amerikaans regisseur. Tot nu is de Gouden Palm voor beste film al éénmaal toegekend aan een vrouw, en nog nooit aan een zwarte regisseur .

Voordeel voor de vrouwen wel: juryvoorzitter is dit jaar Cate Blanchett, die vorige zaterdag met 81 andere vrouwen een trappenscène heeft gebracht om gelijkberechtiging op gendergebied in de filmwereld te eisen. Mocht de Palm naar een zwarte regisseur gaan, dan wordt het de 61-jarige Spike Lee, voor diens gesmaakte satire "BlacKkKlansman", gebaseerd op het waar gebeurde verhaal van een Afro-Amerikaans politieagent die zich eind jaren '70 binnen de suprematistisch-blanke Ku Klux Klan (KKK) wist te smokkelen. De film heeft weliswaar een satirische toon, maar verwaarloost, zoals steeds bij Lee, de huidige politiek in de VS thematisch niet. Lee breekt een lans voor meer weerwerk tegen racisme en intolerantie.

Voor een bekroning van een vrouwelijke cineast komen dit jaar zelfs drie namen in aanmerking: de Franse Eva Husson, de Italiaanse Alice Rohrwacher en de Libanese Nadine Labaki. In "Girls of the Sun" toont Husson hoe vrouwen die door jihadisten van Islamitische Staat (IS) werden ontvoerd, als seksslavinnen worden verkocht. In 'Happy is Lizzaro' focust Rohrwacher op geheel andere, sprookjesachtige, toon op uitgebuite welzijnswerkers. Met 'Capernaum' vertelt Labaki het verhaal van een twaalfjarige die zijn ouders aanklaagt omdat zij hem op deze afschuwelijke wereld hebben gezet.

Vallen vrouw en zwart weg, is de baan vrij voor de 87-jarige Frans-Zwitserse legende Jean-Luc Godard. Die is met "Livre d'images" aan zijn achtste nominatie voor de Palm toe, maar heeft -het lot van vele legendes- het in Cannes tot dusver nooit verder geschopt dan de Juryprijs in 2014 voor zijn vorige film. Godards naam is wat Cannes betreft onlosmakelijk verbonden met mei '68, en een bekroning vijftig jaar na de feiten heeft op zich ook wel iets "historisch".

Omdat Cannes 2018 best wel grand cru was, zijn er nog andere kandidaten - die evenwel geen afspraak met de geschiedenis hebben. Tot de kanshebbers worden gerekend: de Pool Pawel Pawlikowski met het zwart-witte "Cold War" over een onmogelijke liefde ten tijde van de Koude oorlog, de Rus Kiril Serebrennikov met 'Leto' (Zomer), een portret van een charismatisch muzikant in het Leningrad van begin de jaren tachtig, en "Shoplifters" van de Japanse Cannes-habitué Hirokazu Kore-Eda. Ook Kore-Eda moet het tot dusver stellen met een resem nominaties en één bekroning, de juryprijs voor zijn gezinsportret "Like father, Like Son".

Zijn eveneens niet kansloos: de thriller "Burning" van de Zuid-Koreaan Lee Chang-dong, "Dogman" van de Italiaan Matteo Garrone (over toiletten voor honden) en "Trois Visages" van de Iraniër Jafar Panahi. Die won, vijftien jaar geleden, de Juryprijs in de nevensectie Un Certain Regard met "Crimson Gold". Ook Garrone wist de Grote Juryprijs in Cannes al te veroveren, tweemaal zelfs: met de maffiaprent "Gomorra" in 2008 en "Reality" in 2012.

Ter herinnering: vorig jaar ging de Gouden Palm naar "The Square" van Ruben Östlund.