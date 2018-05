Acteurskoppel Penélope Cruz en Javier Bardem: "Wij krijgen hetzelfde salaris voor 'Everybody Knows'" SD

09 mei 2018

15u07

Het acteurskoppel Javier Bardem (49) en Penélope Cruz (44) hebben hetzelfde salaris ontvangen voor hun rollen in hun nieuwe film 'Everybody Knows'. Dat vertelden ze woensdag tijdens een persbijeenkomst in Cannes om over de openingsfilm te praten. Het echtpaar speelt een Spaanse vrouw en haar ex-vriend die weer nader tot elkaar komen nadat haar dochter is verdween.

"Ja", beantwoordden de beide acteurs vrijwel tegelijkertijd de vraag. Het is niet bekend om hoeveel geld het precies ging. De vraag werd gesteld in het kader van de discussie over gelijke rechten voor vrouwen, een van de belangrijkste onderwerpen aan de boulevard van Cannes dit jaar.

Het was niet de eerste maal dat het koppel samen aan een film werkten. Maar het was wel een intens drama, erkende Cruz. "Het geheim is dat wij allebei de personages niet mee naar huis nemen", legde de 44-jarige actrice uit. "We werken gelukkig op dezelfde manier. Als je je werk en je privéleven goed gescheiden kan houden, is het niet zwaar om als je op de set staat in een dramatische rol te kruipen."

Kwellen

De actrice, bekend van films als 'Vanilla Sky' en 'Volver', dacht vroeger dat dat wel moest. "Zowel Javier als ik zijn jong in dit vak begonnen", vertelde ze. "Toen ik 20 was, dacht ik dat het nodig was om mijzelf te kwellen door maandenlang in character te blijven. Maar dat werkt niet, dat sloopt je alleen maar." Het echtpaar is niet van plan met grote regelmaat samen films te gaan maken. "We sluiten niets uit. Maar het is niet zo dat we dit nu elk jaar willen. Als de juiste kans zich voordoet, zeggen we zeker weer ja. Het is heel bijzonder om samen te kunnen werken met iemand die je echt door en door kent."

Het tweetal prijst allebei de Iraanse regisseur Ashgar Farhadi, die de Spaanstalige thriller maakte zonder Spaans te kunnen spreken. "Ik wil met mijn werk beklemtonen dat het niet gaat om welke taal je spreekt of welke achtergrond je hebt. Maar om het feit dat we allemaal mensen zijn, met dezelfde emoties en gevoelens. Ik ga altijd heel intuïtief te werk. Het feit dat we dezelfde taal niet spraken, heeft op de set de band met cast en crew alleen maar versterkt."

Het festival van Cannes duurt nog tot met zaterdag 19 mei.