"Om te kotsen": nieuwe film van Lars von Trier over seriemoordenaar is zo schokkend dat 100 toeschouwers zaal uit lopen in Cannes

15 mei 2018

12u45 4 Filmfestival Van Cannes Minstens honderd toeschouwers liepen gisteravond de zaal uit waar Lars von Triers nieuwste film ‘The House That Jack Built’ werd vertoond. De film over een seriemoordenaar die meer dan zestig moorden op zijn kerfstok heeft, bevat verschillende extreem gewelddadige scènes, waaronder gruwelijke moorden op kinderen. Opgelet: de trailer alleen al bevat enkele schokkende scènes.

Lars von Trier en het filmfestival van Cannes, het blijft een bizar huwelijk. In 2011 werd de Deense regisseur plots persona non grata op het festival nadat hij in een persconferentie zijn sympathie had uitgedrukt voor Adolf Hitler. Zeven jaar later is von Trier opnieuw welkom, maar opnieuw lijkt hij in een kleine mediastorm terecht te komen. Zijn film ‘The House That Jack Built’ was zo gruwelijk dat tientallen toeschouwers gechoqueerd de zaal uit liepen.

Meedogenloze seriemoordenaar

‘The House That Jack Built’ gaat over Jack, een meedogenloze seriemoordenaar, gespeeld door Matt Dillon. De film toont hoe Jack in een periode van twaalf jaar een spoor van vernieling achter zich laat. Zijn gruweldaden, waaronder enkele moorden op kinderen, worden in detail getoond.

"Walgelijke film"

Verschillende recensenten liepen nog voor het einde van de film de zaal uit en lieten achteraf hun ongenoegen blijken. “De zaal verlaten bij Lars von Trier. Walgelijke film. Had niet mogen gemaakt worden. De acteurs zijn schuldig”, zo tweette filmjournalist Roger Friedman. En ook Al Jazeera-journalist Charlie Angela verliet de zaal: “Toekijken hoe kinderen worden doodgeschoten is geen kunst noch entertainment”, oordeelde hij.

Walked out on LarsvonTrier . Vile movie. Should not have been made. Actors culpable Showbiz 411(@ showbiz411) link

"Om te kotsen"

Het duurde niet lang voor ook andere journalisten zich uitspraken over de film. Kyle Buchanan, journalist voor New York-magazine, schreef dat velen in de zaal geschokt waren: “Hij verminkt (actrice) Riley Keough, hij verminkt kinderen… en wij worden verwacht daar in onze chique kleren naar te kijken?” De Oscar Predictor noemde de film ronduit pretentieus, zielig en “om te kotsen”.

Just left Lars Von Trier's The House that Jack Built.

Gross. Pretentious. Vomitive. Torturous. Pathetic. #Cannes2018 The Oscar Predictor(@ OscarPredictor) link

Ramin Setoodah van Variety bleef wel zitten, maar is ook niet mals voor von Trier. Hij noemt ‘The House That Jack Built’ de slechtste film van het jaar. “Het was een van de minst aangename filmavonden van mijn leven.”

I’ve never seen anything like this at a film festival. More than 100 people have walked out of Lars von Trier’s ‘The House That Jack Built,’ which depicts the mutilation of women and children. “It’s disgusting,” one woman said on her way out. #Cannes2018 pic.twitter.com/GsBGCoyHEG Ramin Setoodeh(@ RaminSetoodeh) link

Staande ovatie

Niet iedereen bleek gedegouteerd door de film, want de overgebleven toeschouwers gaven von Trier een zes minuten lange staande ovatie op het einde.