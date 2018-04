'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' is beste nieuwe comedy format in Cannes Medialaan feliciteert productiehuis Shelter SD

08 april 2018

12u29

Bron: Medialaan 1 Filmfestival Van Cannes Het VTM-programma ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ is in Cannes uitgeroepen tot ‘beste nieuwe comedyformat’. Die prijs wordt elk jaar aan de vooravond van de grote internationale tv-beurs MipTV uitgereikt door het vakblad C21 International. Medialaan feliciteert de bedenkers Sofie Peeters en Tim Van Aelst en presentator Jens Dendoncker.

'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' is uitgedacht en uitgewerkt door productiehuis Shelter. In het programma probeert comedian Jens Dendoncker op een heel originele en verrassende manier boodschappen over te brengen aan nietsvermoedende mensen. De prijs van C21 International is de eerste bekroning voor ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ In 2010 won Shelter in dezelfde categorie met ‘Benidorm Bastards’, dat een mooie internationale carrière kende.

Verkocht aan buitenland

Internationaal wordt ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ verkocht als ‘Did You Get The Message?'. In Duitsland wordt op dit moment al een lokale versie gemaakt. Verder zijn er al productiedeals met belangrijke tv-markten zoals de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, Noorwegen en Zweden.