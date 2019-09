Filmfestival Oostende: "Girl" wint beste film en beste regisseur RL

14 september 2019

23u27

Bron: Belga, Filmfestival Oostende 0 Film De film "Girl" gaat naar huis met de Ensor voor beste film en beste regisseur. Ook het beeldje voor beste regisseur nam hij in ontvangst. Daarmee eindigt de teller voor "Girl" zaterdagavond op acht.

Het beeldje voor beste regisseur kreeg Dhont uit handen van actrice Charlotte Vandermeersch. "Grappig dat ik dit beeldje nu van Charlotte krijg. Ze reikte me ooit een prijs uit voor mijn kortfilm en nu doet ze dat opnieuw voor mijn eerste langspeelfilm", zegt Dhont.

Het was een avond vol prijzen voor "Girl". De film wisten maar liefst acht van de negen nominaties te verzilveren. "Mijn team staat vandaag echt in de bloemetjes en het is een extra speciale avond want mijn mama zit in de zaal en ze is jarig", klonk het bij de regisseur, waarna hij zijn volledige team bedankte om hem te ondersteunen bij het maken van zijn eerste team. "Het is voor ons allemaal een overweldigend jaar geweest."

"Girl" was met zeven Ensors een van de grote slokoppen van de avond.

De winnaars

Beste Film: Girl (van Lukas Dhont, productie Menuet)

Beste Regie Film: Lukas Dhont (Girl)

Beste Scenario Film: Lukas Dhont en Angelo Tijssens (Girl)

Beste Acteur Film: Victor Polster (Girl)

Beste Actrice Film: Ruth Beeckmans (Trio, productie Brutteo)

Beste Director of Photography Film: Frank van den Eeden (Girl)

Beste Production Design Film: Michelle Beeckman, Catherine Van Bree en Philippe Bertin (Girl)

Beste Muziek: Valentin Hadjadj (Girl)

Beste Montage: Alain Dessauvage (Girl)

Beste Documentaire Film: Ademloos van Daniel Lambo (productie Storyhouse)

Beste Animatiefilm: Ce Magnifique Gâteau! van Marc James Roels en Emma De Swaef (productie Beast Animation)

Beste Jeugdfilm: Binti (Frederike Migom, productie Bulletproof Cupid)

Beste TV-serie: De Dag (productie Woestijnvis & FBO)

Beste Scenario TV: Jonas Geirnaert en Julie Mahieu (De Dag)

Beste Regie TV: Gilles Coulier en Dries Vos (De Dag)

Beste Acteur TV: Peter Van den Begin (Studio Tarara, productie Shelter)

Beste Actrice TV: Janne Desmet (Studio Tarara, productie Shelter)

Beste Documentaire TV: Kinderen van de Kolonie (productie Canvas)

Beste Kortfilm: Provence van Kato De Boeck (productie Kato De Boeck en Hadewych Huysveld)

Beste Coproductie: Nos Batailles van Guillaume Senez (productie Iota Production, Les Films Pelleas en Savage Film)

Beste Box-Office: Niet Schieten van Stijn Coninx (productie Eyeworks)

Prijs van de Telenet Kijker: Niet Schieten van Stijn Coninx (productie Eyeworks)

Albert Bert-prijs voor Internationale Doorbraak: Hans Herbots