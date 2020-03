Filmfestival Cannes afgelast: nieuwe datum in juni wordt bekeken LOV

19 maart 2020

20u40 0 Film Het filmfestival van Cannes zal niet plaatsvinden van 12 tot 23 mei. Het coronavirus gooit ook voor deze hoogdagen in de filmwereld roet in het eten. De organisatie bekijkt de mogelijkheid om een nieuwe datum in juni te prikken.

“Vandaag hebben we de beslissing genomen om het festival niet op de voorziene data te laten doorgaan”, leest de persmededeling. “Er worden verschillende mogelijkheden bekeken om het festival toch te laten doorgaan in 2020, waarvan de belangrijkste een eenvoudig uitstel zou zijn tot eind juni, begin juli.” De organisatie roept ook iedereen op om de maatregelen strikt te blijven volgen.

Sinds 17 maart is Frankrijk helemaal op slot. Alle samenscholingen en bijeenkomsten werden voor twee weken verboden, en alleen essentiële verplaatsingen zoals boodschappen doen, naar de dokter of apotheker gaan of naar het werk gaan, zijn toegelaten. Toch lijken de kansen groot dat die periode langer zal duren, en nemen dus ook heel wat evenementen hun voorzorgen.

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen voor de organisatie zullen zwaar zijn. Vlak voor de maatregelen van de Franse overheid, kreeg het festivals de kans om zich te laten verzekeren tegen het coronavirus. Eigenlijk was een verzekering toen niet meer mogelijk, maar het bedrijf wou een uitzondering maken voor z’n belangrijke klanten, waaronder Cannes. De organisatie heeft dat aanbod vriendelijk bedankt, en dat zou wel eens zuur kunnen opbreken. Volgens voorzitter Pierre Lescure was het aanbod “totaal onevenredig”. “We moesten onszelf voor maximaal 2 miljoen euro verzekeren, terwijl ons budget 32 miljoen is”, zegt hij.

Al is er wel een buffer: een groot schenkingsfonds dat in de loop der jaren werd opgebouwd. “Het fonds heeft een looptijd van minimaal één jaar zonder inkomsten”, zegt voorzitter Lescure.