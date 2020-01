Film 'Werk ohne Autor' krijgt Grote Prijs 2020 van Unie van de Filmkritiek NLA

04 januari 2020

19u54

Bron: Belga 0 Film ‘Werk Ohne Autor’ van de Duits-Oostenrijkse regisseur Florian Henckel von Donnersmarck heeft de Grote Prijs 2020 van de UFK (Unie van de Filmkritiek) gewonnen. De film krijgt de prijs onder meer voor zijn "grandioze evocatie van het Duitsland van de 20ste eeuw en de plaats van kunst in de ideologische omwentelingen tijdens deze turbulente periode", zegt de UFK in een mededeling.

De andere finalisten voor de Grote Prijs 2020 waren 'Joker’ van Todd Phillips, 'Marriage Story' van Noah Baumbach, 'Les Misérables' van Ladj Ly en 'Parasite' van Bong Joon-ho.

De film gaat over Kurt Barnert (Tom Schilling), een Oost-Duitse kunststudent die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in Dresden opgroeit. Het verhaal is gebaseerd op de bekende Duitse schilder Gerhard Richter. De film is het achtste werk van Florian Henckel von Donnersmarck, die ook films als ‘Das Leben der Anderen’ en ‘The Tourist’ regisseerde.

De UFK, opgericht in 1954, brengt vele Nederlandstalige en Franstalige filmcritici samen en bekroonde de afgelopen jaren sterke prenten zoals 'Cold War' van Pawel Pawlikowski, 'Loveless' van Andreï Zviagintsev, 'Carol' van Todd Haynes en ook 'Son Of Saul' van László Nemes.

Vorige week kende de beroepsvereniging al zijn Cavens-prijs voor de beste Belgische film van 2019 toe aan de film 'Nuestras Madres' van de Belgisch-Guatemalteekse cineast César Diaz.