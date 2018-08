Film van YouTuber Dylan lokt meer dan 100.000 bezoekers in eerste week TK

24 augustus 2018

13u18

Bron: ANP 0 Film De film van Dylan Haegens is bekroond met de Gouden Film. Dylan Haegens, een van de meest succesvolle Nederlandse YouTubers, trok met zijn film in een week meer dan 100.000 bezoekers naar de bioscopen.

Het is de vijfde Gouden Film die dit jaar wordt uitgereikt. Het is voor het eerst dat dit pas in augustus gebeurt; de afgelopen jaren werd de vijfde award meestal al in het voorjaar toegekend.

In de film van Dylan Haegens speelt de YouTuber zichzelf. Hij moet het opnemen tegen een concurrent die betere filmpjes maakt dan hijzelf. De jeugdfilm draait op dit moment in meer dan honderd bioscopen.