Film van ‘D’Ardennen’-regisseur Robin Pront slaat aan in Amerika: succesvolste nieuwe release

23 augustus 2020

07u11

Bron: Vertigo/Variety 3 Film Het gaat hard voor regisseur Robin Pront (34). Zijn Engelstalige debuut ‘The Silencing’, met ‘Game Of Thrones’-acteur Nikolaj Coster-Waldau in de hoofdrol, doet het momenteel erg goed aan de Amerikaanse box-office. De film was afgelopen week de succesvolste nieuwe release.



Door de coronacrisis is het momenteel erg moeilijk om het succes van een film in te schatten, aangezien de grote blockbusters uitgesteld worden en veel films ook de bioscoopzalen overslaan en rechtstreeks via video-on-demand (streamingdiensten of platformen zoals Play More) beschikbaar zijn. Toch kan je ‘The Silencing’ gerust een succes noemen, oordeelt Variety. De prent werd vorige week gelanceerd in 79 zalen en bracht meteen 53.205 dollar op (zo’n 45.000 euro). Een peulschil vergeleken met grotere films, maar wel de beste nieuwe release van de week én de meeste opbrengst per scherm. ‘The Silencing’ deed het daarmee beter dan ‘The Outpost’ met Orlando Bloom en ‘The Tax Collector’ met Shia LaBeouf.

Maar de nieuwe thriller van ‘D’Ardennen’-regisseur Robin Pront doet het vooral via video-on-demand goed. De prent werd ook meteen gelanceerd via platformen als Apple TV en FandangoNow voor het aantrekkelijke prijsje van 6,99 dollar (net geen 6 euro). Volgens Variety was het de best gehuurde film in Amerika en bracht het zo al 5 miljoen dollar in het laatje.

Bill Bromiley, president van distributeur Saban Films, is opgetogen. Volgens hem snakt het filmpubliek naar nieuwe releases en leert hij hen op deze manier om even hard uit te kijken naar een film via video-on-demand als naar een nieuwe release in de bioscoop. “We zijn erg opgetogen. Dit helpt onze business op verschillende manieren: we leren de consument om thuis naar media en entertainment te kijken. Als je een goed product hebt, zal dat goed werken.” Volgens hem hielp het ook dat de film voor zijn release al 30 dagen exclusief te bekijken was via platform DirectTV, waardoor de film een ‘evenement’ en een hype werd.