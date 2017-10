Film Stijn Coninx over Bende van Nijvel 'blijft relevant' TK

Het nieuws dat dit weekend over de Bende van Nijvel bekend raakte, is enorm goed nieuws voor de slachtoffers van de overvallen. Voor regisseur Stijn Coninx kan het echter problemen opleveren, want hij werkt net aan een film over dat onderwerp. Maar het scenario van 'Niet Schieten' wordt niet herbekeken, klink het. "De film zal even actueel blijven, wat de uitkomst van de recente wendingen ook wordt."

"Bij de laatste aanslag van de Bende Van Nijvel op het warenhuis Delhaize in Aalst op 9 november 1985 ziet de 9-jarige David Van de Steen hoe zijn ouders en zus voor zijn ogen worden neergeschoten", luidt de synopsis van de film 'Niet Schieten'. "Hijzelf blijft zwaargewond en verweesd achter. De grootouders Albert en Metje vangen hun kleinzoon op en hebben de loodzware opdracht om ondanks het grote verlies en verdriet, en vele onbeantwoorde vragen, hun kleinzoon een toekomst te bieden…"

Kinepolis Op de set van 'Niet Schieten' van Stijn Coninx

“Het scenario van de film speelt tussen 1985 en 2010 en daar hebben de recente gebeurtenissen dus geen impact op", verduidelijkt Coninx. "Wel zijn er in de film elementen verwerkt die nu door de actualiteit bevestigd worden. De reden waarom ik deze film absoluut wou maken, is de verontwaardiging die in mij opkwam na het lezen van het boek van David Van de Steen. Zijn verhaal, en dat van zijn grootouders, is representatief voor wat alle slachtoffers van De Bende van Nijvel hebben meegemaakt in de afgelopen méér dan 30 jaar. Mijn film gaat niet over de daders, maar over de slachtoffers en hun verwanten, en hoe hen tot op heden gerechtigheid is ontzegd. Ik kan alleen maar hopen dat de ware toedracht achter de daders én hun opdrachtgevers nu naar boven komt.” Het scenario blijft dus hetzelfde, maar Coninx geeft nu wel vervroegd al een teaser van de film vrij.

De opnames van de film gingen in augustus van start. Jan Decleir speelt de hoofdrol van Davids’ grootvader, Viviane De Muynck kruipt in de huid van de grootmoeder. De rol van David zelf wordt door drie verschillende acteurs vertolkt: de broers Mo en Kes Bakker (‘Zie Mij Graag’) nemen de leeftijd van 9 en 12 jaar voor hun rekening, de volwassen David is een rol voor Jonas Van Geel. De film wordt op 24 oktober 2018 in de bioscoopzalen verwacht.