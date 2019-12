Film met homofiele Jezus oogst massaal protest Redactie

19 december 2019

10u27 0

Een film op Netflix waarin Jezus wordt neergezet als homo heeft ervoor gezorgd dat maar liefst twee miljoen kijkers een petitie ondertekenden waarin ze eisen dat de streamingdienst de gewraakte film uit zijn aanbod schrapt. De Braziliaanse film ‘The First Temptation of Christ’ toont Jezus die op zijn 30ste verjaardag een bijzondere gast meebrengt naar het familiefeest: zijn vriendje Orlando. De film is het werk van YouTube-groep Porta dos Fundos, die zich op artistieke vrijheid en het recht op satire beroept. De petitie tegen de film werd op Twitter verspreid. Ondertekenaars dreigen ermee Netflix te boycotten. “Jezus neerzetten als homo en Maria wiet laten roken? Godslasterlijk in de hoogste graad”, zo klinkt het daar.