Film in de maak over zeilmeisje Laura Dekker

23 februari 2018

16u01

Er komt een biografische film over Laura Dekker, het zogenoemde zeilmeisje dat in 2012 op zestienjarige leeftijd een solo-zeiltocht rond de wereld voltooide. Dekker (22) werkt samen met de Duitse regisseur Florian Cossen bij het maken van de film.

Het zeilmeisje maakte van augustus 2010 tot januari 2012 een reis van 27.000 zeemijlen (50.000 kilometer) met haar 11,5 meter lange tweemaster Guppy. De tocht begon in Gibraltar en de aankomst was op het eiland Sint Maarten. Ze was daarmee de jongste mens ooit die de solotocht rond de wereld voltooide.

In 2013 verscheen al een een documentaire (Maidentrip) over de zeiltocht van Dekker. Maar ze was het niet eens met de inhoud en uitte openlijk kritiek op Jillian Schlesinger, de maker van die film, meldt Hollywood Reporter. Dekker woont tegenwoordig in haar geboorteland Nieuw-Zeeland.