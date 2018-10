Film A Star is Born met Lady Gaga passeert 100 miljoengrens in Amerika Redactie

17 oktober 2018

18u58

Bron: ANP 0 Film De muziekfilm A Star is Born, met in de hoofdrollen Lady Gaga en Bradley Cooper, heeft binnen twaalf dagen meer dan 100 miljoen dollar opgebracht in de VS. Met deze goede cijfers ontpopt de relatief kleine film zich tot een van de grote bioscoophits van deze herfst.

A Star is Born is de derde remake van de filmklassieker uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Jackson Maine (Cooper) is een rockster die worstelt met demonen uit het verleden en de fles; Ally (Lady Gaga) is een serveerster met een gouden stem. Na een toevallige ontmoeting biedt hij haar de kans om door te breken, met alle gevolgen vandien.

Het is sowieso een goede bioscoopmaand; naar verwachting wordt het in de Amerikaanse theaters zelfs de meest succesvolle oktober in lange tijd. Andere hits zijn de Marvel-film Venom en het nieuwe vervolg op horrorklassieker Halloween met Jamie Lee Curtis.