Filip Peeters schittert binnenkort naast Monica Bellucci en Ben Kingsley in nieuwe internationale thriller Jolien Boeckx en Evelien Delgouffe

20 februari 2018

05u00 0 Film Straf nieuws. Onze Filip Peeters (55) staat volgende maand op de set met niemand minder dan Monica Bellucci (53) en Oscarwinnaar Ben Kingsley (74) voor de nieuwe thriller ‘Spider in the Web’. "Monica is een goddelijke dame, maar ik hoop vooral dat het klikt als collega's", lacht de acteur.

Filip Peeters is met deze internationale productie niet aan zijn proefstuk toe. Integendeel. Hij acteerde al in verschillende Duitse en Franse films en tv-reeksen, recent ook nog in de BBC-reeks ‘The Missing’ en een Noorse thrillerreeks ‘Occupied’. “Ik vind het héél fijn om nu met Monica en Ben te mogen samenwerken", zegt de acteur. "Maar dat zijn uiteindelijk ook maar gewone mensen, hé. In het dagelijkse leven is Monica ook een ouder die haar kinderen naar school brengt. Zoals ik dus."

"Hopelijk klikt het"

Al zal Filip dat pas met zekerheid weten na een eerste ontmoeting met Bellucci en Kingsley. “Over twee weken zien we elkaar voor het eerst. Dan hoop ik hen te leren kennen en een beetje te weten wat voor mensen het echt zijn. We hebben in ons land afgesproken. Spannend, ik kijk ernaar uit.” Of hij geen zenuwen heeft? “Nu je mij de vraag stelt, begint het wel wat te kriebelen, ja (lacht). Wat ik vooral hoop, is dat Monica een toffe madam is en Ben – ik denk dat we Sir Ben moeten zeggen op de set trouwens (lacht) – een toffe pee. We gaan de komende maand collega’s worden, dus hopelijk klikt het.”

‘Spider in the Web’ is een thriller over de geheime dienst, gebaseerd op waargebeurde feiten. Peeters speelt de rol van een special agent. De opnames vinden plaats in ons land en voor een klein deel in Nederland. Vanaf half maart staat Filip op de set.