Festival van Cannes weigerde bewust verzekering tegen corona BDB

12 maart 2020

12u25

Bron: Knack 0 Film Het filmfestival van Cannes heeft geen verzekering afgesloten tegen het coronavirus. Nochtans kreeg de organisatie volgens filmblad Variety daar wel een aanbod voor. Voorlopig gaan de festiviteiten, die plaatsvinden in mei, gewoon door.

Op dit moment geldt ook in Frankrijk een verbod op bijeenkomsten van meer dan 1.000 mensen. In die omstandigheden zou het jaarlijkse filmfestival dus niet kunnen doorgaan. Toch is de organisatie niet ingegaan op het aanbod om zich te laten verzekeren tegen het coronavirus. Dat voorstel kwam twaalf dagen geleden van Circle Group, de verzekeringsmaatschappij van het festival. Eigenlijk was een verzekering toen niet meer mogelijk, maar het bedrijf wou een uitzondering maken voor z’n belangrijke klanten, waaronder Cannes.

Volgens voorzitter Pierre Lescure was het aanbod “totaal onevenredig”. “We moesten onszelf voor maximaal 2 miljoen euro verzekeren, terwijl ons budget 32 miljoen is”, zegt hij.

Mogelijke schulden

Door de weigering is er geen enkele optie tot dekking meer, ook niet als het festival gedwongen wordt afgelast door een regeringsbesluit. De organisatie kan achteraf ook niet claimen dat het om overmacht zou gaan, want Franse verzekeraars zien het virus niet meer als onverwacht.

Mocht het festival nog worden afgelast, kan dat nu dus een schuldenberg met zich meebrengen. Al is er in die situatie wel een buffer: een groot schenkingsfonds dat in de loop der jaren werd opgebouwd. “Het fonds heeft een looptijd van minimaal één jaar zonder inkomsten”, zegt voorzitter Lescure.

Het filmfestival van Cannes gaat op dit moment door van 12 tot en met 23 mei.