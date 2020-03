Fans vragen makers Bondfilm om release uit te stellen wegens corona MVO

Bron: ANP 1 Film Een grote groep fans heeft maandag een open brief geschreven aan de makers van de nieuwe Bond-film ‘No Time To Die’. In die brief vragen ze de producenten om de film uit te stellen vanwege het nieuwe coronavirus. Doordat overal ter wereld grote groepen fans naar de bioscoop zullen gaan, zou het virus zich gemakkelijker kunnen verspreiden, zo vrezen de schrijvers.

De James Bond-fans schreven een brief, die te lezen is op de 007-fansite MI6-HQ, met de vraag om de film uit te stellen vanwege het nieuwe coronavirus. Zij vragen producent EON Films de release te verplaatsen naar de zomer. De première van de 25e Bond-film staat nu gepland op 31 maart in Londen. In de week daarna gaat ‘No Time To Die’ wereldwijd uit. In België is het nieuwe 007-avontuur vanaf 8 april in de zalen te zien. Er zijn al tienduizenden kaarten voor de voorstellingen verkocht.

“Het is maar een film”, stellen de fans. “De gezondheid van het publiek is belangrijker dan de marketing en de enorme campagne.” De kans dat ‘No Time To Die’ een kassucces wordt, is groot; de vorige films brachten stuk voor stuk zo’n miljard dollar op. De promotietour van ‘No time To Die’ is vanwege het coronavirus overigens al flink ingekort. De release van de film in Hongkong is een paar weken uitgesteld.

De schrijvers van de brief wijzen er ook op dat de Royal Albert Hall in Londen 6.000 stoelen telt. Er zijn de afgelopen dagen al evenementen afgezegd met minder deelnemers om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Eén besmet persoon in het publiek kan de hele zaal infecteren”, zeggen de fans. “Dat is niet het soort publiciteit dat je wilt hebben.”

De producenten hebben nog geen reactie gegeven.