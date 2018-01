Fans van 'Crocodile Dundee', opgelet! Er is een nieuwe versie met Chris Hemsworth op komst TDS

23 januari 2018

15u11

Bron: Kameraki 1

Is er een vervolg of remake van 'Crocodile Dundee', de legendarische film uit 1986, op komst? Reken maar, want de eerste beelden werden zopas vrijgegeven. Acteur Danny McBride zal in de huid van Brian Dundee kruipen, de vervreemde Amerikaanse zoon van Mick Dundee. Al zal ook acteur Chris Hemswordt met zijn rol veel volk naar de zalen lokken. Het is voorlopig nog niet bekend of de nieuwe 'Dundee: The Son of a Legend Returns Home' een film of een serie wordt, maar de release van het project staat gepland voor in de zomer.