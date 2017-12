Fans teleurgesteld over Jurassic World II: "Een draak van een trailer" Langverwachte trailer blijkt ondermaats succes EDA

Bron: Twitter, Universal, Instagram 0 Jurassic World 2 Chris Pratt in 'Jurassic World 2'. Film Alle ogen waren vrijdagochtend strak op smartphone en computerschermen gericht voor de langverwachte première van de 'Jurassic World: Fallen Kingdom' trailer. Ondanks de triggerende gevelprojecties in onder andere Brussel en Londen, werden de 'T-Rex-hoge' verwachtingen niet compleet ingelost.

Er wordt al behoorlijk lang naar uitgekeken, naar de nieuwe Jurassic-film. Sinds regisseur Colin Trevorrow de franchise in 2015 van nieuwe -en vooral méér- tandjes voorzag, is de dinosaurus hype weer springlevend. Dit jaar bleef Trevorrow aan boord als scenarioschrijver en executive producer maar gaf hij de regiestoel door aan J.A. Bayona. Afgaande op de eerste beelden, blijkt die wissel voor de fans geen hapklaar succes.

Terwijl de 'Jurassic World' trailer in 2015 nog als 'beestachtig goed' en 'angstaanjagend' werd onthaald werd de nieuwe trailer vanochtend op minder lof getrakteerd. En wat doen fans die teleurgesteld zijn? Hun gal spuwen op Twitter:

Twitter "Ik zag de trailer van 'Jurassic World: Gevallen Verwachtingen', en .... ja.... was niet onder de indruk. Sorry. Het lijkt op een oersoep; een beetje van alles van de vorige en betere films in één pot gegooid."

Twitter "Holy crap, de nieuwe Jurassic World lijkt nergens naar. Begrijp me niet verkeerd, ik ga 'm nog steeds zien in de openingsweek. Maar damn! Hoe veel keer kun je exact dezelfde T. Rex reddingsscène gebruiken?!"

Twitter "Jurassic World wordt het ergste wat dinosauriërs overkwam sinds de asteroïde."

Twitter "Ik wilde HEEEEEL graag de nieuwe Jurassic World trailer goed vinden. Keek ernaar en dacht...."

De nieuwe film vertrekt waar de vorige eindigde. We treffen Owen (Chris Pratt) en Claire (Bryce Dallas Howard) aan die terug naar Isla Nublar trekken. Daar staat een vulkaan op springen die de dinosauriërs (opnieuw) van de aarde dreigt te vegen. Onduidelijk waarom -sinds dinosauriërs al vijf films lang mensen opvreten- wil Claire de vleeseters redden en begint daar naar goede gewoonte de ellende.

In 2015 bracht 'Jurassic World' ruim 1,6 miljard dollar in het laatje. Universal liet al verstaan hoge verwachtingen te koesteren voor 'Fallen Kingdom'. Het is de grootste film uit de carrière van J.A. Bayona die eerder 'The Impossible' (2012) en 'A Monster Calls' (2016) regisseerde.

De regisseur hoeft voorlopig nog niet te panikeren. Ondanks de 'draak van een trailer' zijn fans nog steeds van plan een filmticketje te kopen.

Twitter "Die Jurassic World trailer is het domste wat ik ooit gezien heb (en ik hou ervan)"

Twitter "Al. Die. Dinosauriërs. Dit lijkt nergens naar. Ik moet dit in de cinema zien."

Twitter "Ok, de Jurassic World 2 trailer is niet de best in elkaar gebokste trailer die ik ooit gezien heb, maar ik zal er zijn op dag één. Ik heb echter meer Dr Ian Malcolm nodig. Veel meer."

Twitter " 'Jurassic World: Fallen Kingdom' ziet er vreselijk en stom en dom uit en ik ga 'm absoluut minstens twee keer in de cinema zien."

De trailer werd donderdagavond aangekondigd met projecties in grote steden waaronder Londen en Brussel.

'Jurassic World: Fallen Kingdom' wordt in de zomer van 2018 in de zalen verwacht.