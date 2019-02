Familie Michael Jackson wil misbruik-docu niet op tv Redactie

09 februari 2019

02u32

Bron: ANP, AD 0 Film De nabestaanden van Michael Jackson willen met de Amerikaanse televisiezender HBO rond de tafel vanwege de spraakmakende documentaire Finding Neverland. De familie vraagt dat de zender, die de documentaire waarin het popicoon wordt beschuldigd van seksueel misbruik mee produceerde, de film niet zal uitzenden in de VS op 3 maart.

De familie vraagt dat in een zeven pagina’s tellende brief die in handen is van het Amerikaanse tijdschrift The Hollywood Reporter. In de brief, die is opgesteld door de advocaat van de Jacksons, wordt niet gerept over mogelijke juridische stappen die ze eventueel overwegen te nemen. Wel hopen de nabestaanden samen met HBO tot een oplossing te komen. Volgens de familie Jackson schetst de documentaire een eenzijdig beeld van de in 2009 overleden King of Pop, die zich niet meer kan verdedigen.

In de documentaire vertellen twee mannen afzonderlijk van elkaar hoe ze eind jaren tachtig, als 7 en 10-jarige jongens, bevriend raakten met Jackson en jarenlang misleid en misbruikt werden. De documentaire ging vorige maand in première op het Sundance Film Festival in Utah en deed flink wat stof opwaaien.

Positieve recensies

Hoewel de Jacksons de film verwerpen, zijn de recensies overwegend positief en kregen de twee mannen op Sundance een luid applaus.

HBO heeft in een reactie laten weten niet af te wijken van de programmering. “Het wijzigt onze plannen niet. We hebben de uitzenddatum bekendgemaakt en de film zal worden uitgezonden zoals gepland”, aldus Casey Bloys, verantwoordelijk voor de programmering van HBO.