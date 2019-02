Familie Michael Jackson stapt naar de rechter om documentaire over misbruik kg

21 februari 2019

22u08

Bron: ANP 0 Film De nabestaanden van Michael Jackson spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse zender HBO om uitzending van de documentaire ‘Leaving Neverland’, waarin de King of Pop van seksueel misbruik wordt beschuldigd, te voorkomen. Dat meldt Variety. HBO wil de documentaire op 3 maart uitzenden.

De Jacksons klagen HBO aan wegens contractbreuk. Ze beroepen zich op een clausule in een contract uit het verleden waarin HBO beloofde Michael niet te zullen vernederen of te schande te maken.



Dat contract is in 1992 opgesteld toen HBO de uitzendrechten bemachtigde van de concertregistratie Michael Jackson in ‘Concert in Bucharest: The Dangerous Tour’. De clausule zou nog steeds geldig zijn.

100 miljoen dollar

In de aanklacht wordt aangestuurd op een openbaar proces tegen HBO, waarin een dwangsom van 100 miljoen dollar (88 miljoen euro) of meer zal worden geëist. De nabestaanden van Michael Jackson beweren dat de documentaire ‘Leaving Neverland’ is gebaseerd op valse beschuldigingen en dat Jacksons beschuldigers een financieel motief hebben om te liegen.



In de documentaire vertellen twee mannen afzonderlijk van elkaar hoe ze eind jaren tachtig, als zeven- en tienjarige jongens, bevriend raakten met Jackson en jarenlang misleid en misbruikt werden.



De vier uur durende film is op vrijdag 8 maart ook te zien op Canvas.

Bekijk ook: