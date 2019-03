EXCLUSIEF. Eerste trailer ‘John Wick 3' jaagt hartslag de hoogte in TDS

21 maart 2019

16u04

Bron: Belga Films 0

De eerste ‘John Wick’-film was in 2014 een onverwacht kassucces, en dus werken de makers lustig verder aan de franchise. Intussen zijn we aanbeland bij de derde prent in de reeks, die in mei in de zalen zal komen. In deze film slaat ‘s Werelds dodelijkste huurmoordenaar John Wick (Keanu Reeves) op de vlucht nadat hij een lid van The High Table heeft omgebracht. Met een premie van 14 miljoen dollar op zijn hoofd, wordt hij het doelwit van de meest gevreesde criminelen op aarde. ‘John Wick 3', vanaf 22 mei in de bioscoop.