Exclusief: dit is de trailer van 'Beautiful Boy', het Amerikaans debuut van Felix van Groeningen DBJ

27 juni 2018

15u00 8

Na zijn Oscargenomineerde 'The Broken Circle Breakdown' was de interesse voor regisseur Felix Van Groeningen groot. Nu debuteert hij in de Verengde Staten met 'Beautiful Boy', een waargebeurd verhaal waarin Steve Carrell (‘Foxcatcher’) en Timothée Chalamet (‘Call Me By Your Name’) vader en zoon spelen die proberen om te gaan met de lange drugsverslaving van die laatste. Op 21 november komt de film in de Belgische zalen, maar hier is de gloednieuwe trailer al.